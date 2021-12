Seine-Maritime. Deux ans et demi de prison ferme pour une violente agression

Les faits remontent au 15 août 2014, lorsque la police est appelée à la sortie d'une boîte de nuit de Rouen par des jeunes femmes paniquées. Elles viennent de subir une agression physique et une dégradation de leur véhicule. L'auteur des faits, jugé mardi 14 décembre devant le tribunal judiciaire de Rouen, comparait seul, mais c'est en réunion que le délit a été constaté.

Le traumatisme perdure

Les victimes, appuyées par leurs amis, disent qu'au sortir de la discothèque, arrêtées à un feu rouge, elles ont vu surgir d'une voiture plusieurs individus qui leur avaient fait une queue de poisson pour les stopper. L'acharnement du prévenu à casser les vitres de la voiture avec une batte de baseball, pour en extirper les occupants et les rouer de coups, est aujourd'hui encore très traumatisant. Lors de la soirée, le prévenu avait échangé des coups avec les amis des victimes et ne voulait pas s'en tenir là après avoir été expulsé par les vigiles. Les victimes connaissaient l'agresseur et, après avoir visionné son profil sur les réseaux sociaux, la plainte déposée n'a pas tardé à permettre l'interpellation

Placé en garde à vue, le prévenu a reconnu avoir participé à une bagarre après avoir bu. Il ajoute qu'il n'a fait que répondre aux supposées provocations subies dans la soirée. "Je n'en avais qu'après les amis des filles", dit-il lors de l'audience. Ceux-ci se verront octroyer quinze jours d'interruption temporaire de travail au vu des blessures constatées. "Les faits sont inexcusables", dit la partie civile. Le procureur de la République évoque "un déchaînement de violences inadmissibles". La défense pense que les faits ne méritent pas l'incarcération et que la peine "doit être proportionnée".

Après délibération, le tribunal déclare le mis en cause coupable et condamne Baptiste Bedel, 43 ans, à une peine de deux ans et demi de prison ferme assortis de deux ans de sursis probatoire.