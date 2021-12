Saint-Lô. La Fondation Bon Sauveur va ouvrir un pôle de santé

Un futur pôle de santé va s'ériger sur le site de l'ancien magasin Lidl à Saint-Lô. C'est la Fondation Bon Sauveur de la Manche qui est à l'origine du projet, d'un montant de 6 millions d'euros.

Sept médecins généralistes, déjà installés sur le bassin de Saint-Lô, un ostéopathe, un kinésithérapeute, un podologue et deux infirmiers rejoindront le lieu qui pourra aussi intégrer quatre internes en médecine et d'autres professionnels de santé. Ce regroupement pluridisciplinaire permet à ces professionnels de santé de ne plus être isolés dans leur pratique, indique Aurélia Magids, directrice du centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur.

Les médecins qui intégreront ce nouveau pôle ont été associés dès le départ dans le projet, qui pourra donner à de jeunes médecins l'opportunité de venir s'installer, selon le docteur Corinne Hervieu-Chevé.

L'ancienne grande surface sera livrée à l'appétit des engins de destruction début janvier. Ouverture programmée de nouveau pôle de santé début 2024.

La maquette du nouveau pôle de santé. - Fondation Bon Sauveur EXO Architectes Bayeux