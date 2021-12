Calvados. Fêtes de Noël : une bière à l'huître, ça vous tente ?

C'est un cadeau original qui pourrait être parfait sous le sapin. Oyster Princess, cette bière à l'huître a été créée par Nicolas Vieillard, brasseur depuis 2018 au Breuil-en-Auge, à une cinquantaine de kilomètres de Caen, et Guillaume Baron, poissonnier à Beuzeville dans l'Eure. Les deux hommes se sont unis pour créer une bière "qui existe depuis le XVIIIe siècle en Irlande et en Angleterre, où la bière fait partie du 'lunch'", raconte Nicolas Vieillard. Déjà séduit par une bière au crabe, il avait déjà l'idée en tête depuis quelques années.

Oyster Princess, la bière à l'huître made in Normandie. Son prix : 4 euros. - Brasserie Sagesse

2 800 bouteilles à l'huître

Dans la Brasserie Sagesse, où une quinzaine d'autres bières sont proposées (au café des Honduras, IPA…), les deux hommes se sont attaqués à ouvrir 1 200 kg d'huîtres. "On prépare un volume d'eau que l'on met à chauffer, on intègre les malts torréfiés que l'on a sélectionnés et on rajoute les huîtres en fin d'ébullition. Cela permet de garder l'arôme." Il s'agit d'une bière brune, foncée, très peu alcoolisée, au goût "légèrement iodé, chocolat. On sent l'huître sur les deuxièmes gorgées". Au total, ils ont brassé environ 2 800 bouteilles.

Pour la dégustation, le brasseur normand conseille de l'associer "à un plateau de fruits de mer ou un poisson blanc" pour jouer la carte de la mer jusqu'au bout, "mais c'est très bien aussi avec un plateau de fromage ou des plats asiatiques". La bouteille de 33 cl coûte 4 € l'unité. À consommer, bien sûr, avec modération, et pas trop frais selon le professionnel.

D'ici le printemps prochain, il prévoit de brasser une bière au crabe, "mais aussi d'autres surprises !", sourit Nicolas Vieillard.