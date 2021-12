Le Havre. Des portails d'écoles cadenassés pendant la nuit

Mauvaise surprise pour les directeurs de plusieurs écoles du Havre, mardi 14 décembre. "Des individus ont dans la nuit cadenassé les portails de plusieurs écoles du centre-ville, dont les écoles élémentaires Bellanger et Génestal et les écoles maternelles Vivaldi et Flaubert", indique la municipalité.

Ces quatre écoles ont pour point commun d'être celles qui recevront les élèves des écoles Marande et Gobelins, situées dans le quartier Saint-Vincent, à la rentrée de septembre 2022. La Ville du Havre indique qu'elle "condamne fermement cette entrave à l'accès et au bon fonctionnement des écoles municipales". Une plainte a été déposée.

La veille, le conseil municipal avait acté la fermeture des écoles Marande et Gobelins, malgré la protestation des parents d'élèves depuis qu'ils en ont été informés, à la fin du mois de novembre. Plusieurs dizaines d'entre eux se sont invités dans les débats et ont tenté de faire reporter cette délibération, en vain. Seuls les élus d'opposition ont voté contre.

Outre les deux écoles du quartier Saint-Vincent, la maternelle Schléwitz, dans le quartier du bois de Bléville, va elle aussi fermer à la rentrée.