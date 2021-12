[Portrait]. De Rouen à Los Angeles, Éric Bachelet vit pour la coiffure

"C'est fini le temps du bigoudi et du brushing !" En plus de 30 ans de carrière, le coiffeur rouennais Éric Bachelet a vu l'évolution "de la profession, des techniques et de la mode". Dans son salon de la place de la Pucelle, ce fils de coiffeur et petit-fils de coiffeur continue à exercer son savoir-faire, qu'il partage entre la capitale normande et les États-Unis. "Je voyage beaucoup, partout dans le monde, pour rester en phase avec la mode, raconte-t-il. Par exemple, je vais souvent à Paris pour des défilés, c'est ce qui permet de se renouveler." L'idée pour Éric Bachelet étant de continuer "à mettre en beauté les clientes et à révéler leur personnalité car les cheveux, c'est ce que l'on remarque en premier chez une personne". Grâce à ces années et à sa notoriété, il profite d'une clientèle fidèle, "allant de tous les âges, des plus jeunes aux plus âgées, il y a toutes les générations qui passent dans mon salon".

Éric Bachelet entouré par son équipe au salon situé place de la Pucelle à Rouen.

Pour autant, à l'avenir, Éric Bachelet n'exclut pas de quitter son historique salon du centre-ville pour "une adresse plus petite". "Je continuerai à garder un salon sur Rouen, mais je vais reprendre à partir du mois de février les formations que je fais auprès de jeunes coiffeurs à Los Angeles. Je compte retravailler aussi à Hollywood, auprès de stars", envisage-t-il, mettant en avant le besoin de "continuer à se remettre en question". La transmission de son savoir auprès de la jeune génération est l'une des clés de son métier : "Nous sommes dans l'artisanat avant tout. Nous accueillons beaucoup de jeunes apprentis dans le salon qui se lancent ensuite dans l'ouverture de leurs propres adresses à Rouen !" Lui-même a d'ailleurs appris le métier dans le salon de coiffure de son père, à Yvetot, à l'âge de 16 ans, avant de partir à Vernon, dans l'Eure. "J'ai ensuite participé à de nombreuses compétitions, dont des championnats de France et d'Europe de coiffure", se souvient-il, regrettant que de moins en moins de jeunes coiffeurs participent à ce type de compétition. C'est pourtant grâce à ces championnats qu'Éric Bachelet se fait un nom dans la profession et voit ensuite les sollicitations se multiplier pour de nombreux événements.

Un savoir-faire unique

Pour Éric Bachelet, son savoir-faire réside dans une seule chose : ses mains. "C'est la chose la plus précieuse que j'ai. Je peux me déplacer partout dans le monde sans avoir besoin nécessairement d'un salon." Bien au-delà des ciseaux qui sont souvent associés au coiffeur, les mains sont essentielles pour "la sensation du toucher, tout réside dans le fait de sentir les cheveux entre ses doigts".