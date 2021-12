Rouen. Medrano : casting international pour un spectacle éblouissant !

Le prestigieux cirque Medrano se produit à Rouen jusqu'au mardi 21 décembre. Raoul Gibault, son directeur, nous dévoile l'envers du décor et nous explique comment tout est fait pour que la magie opère.

D'où vient cette idée d'un cirque

sur glace ?

La formule n'est pas nouvelle. En fait, de prestigieux cirques ont imaginé des scènes d'eau ou de glace pour créer des spectacles plus audacieux et des effets inédits dès les années 50. Violette Medrano, en 1960, avait même imaginé une cavalcade sur glace. Notre désir est de marier tradition et modernité dans ce nouveau spectacle, dont la forme s'apparente au music-hall. Grâce à l'évolution des techniques, à la diversité des talents présentés sur scène, ce spectacle renouvelle complètement le genre : c'est tout à fait différent de ce qu'on a pu produire au cours des dernières décennies. L'éclairage, les décors, les costumes et la variété des disciplines ouvrent véritablement de nouvelles perspectives.

Comment a été imaginé le programme ?

C'est un programme très diversifié. Cerceau aérien, duos acrobatiques, clowns, trapèze aérien ou encore jonglage… De nombreuses disciplines circassiennes sont revisitées et remises au goût du jour par des artistes experts, venus des quatre coins du globe. Tous ces numéros sont inédits et la plupart de ces artistes se produisent pour la première fois en France. Le programme est ensuite conçu avec une extrême précision pour trouver le rythme favorable pour captiver les spectateurs. Les musiques qui accompagnent le spectacle contribuent à les plonger dans ce rêve et la chanteuse ukrainienne Nina Boroskaya introduit, accompagne et ponctue les numéros. Orchestré par la chorégraphe Veronika Kushnikova, ex-patineuse d'Holiday on Ice, un véritable ballet de danseurs habille la scène. Le spectacle distille émotions, frissons et sensations fortes. C'est un vrai brassage culturel, où chaque nationalité apporte une couleur qui lui est propre, de la rigueur slave à la chaleur mexicaine.

Comment s'organise un tel spectacle ?

Il est vrai que le contexte n'était pas favorable et nous avons quelques inquiétudes à rassembler l'équipe internationale avant la fermeture des frontières. Mais heureusement, tous ont été réunis à temps et, après plusieurs mois de travail acharné, le spectacle va pouvoir se faire tel que nous l'avions imaginé ! La tournée a commencé en septembre dernier à Perpignan et le cirque sur glace, qui s'apprête à faire le tour de France, fait étape à Rouen : notre rendez-vous annuel. Évidemment, un spectacle de cette ampleur, qui réunit sur scène 40 artistes, nécessite une énorme logistique, ne serait-ce que pour concevoir et maintenir une piste de glace, mais c'est aussi 160 costumes chatoyants qui ont été créés pour l'occasion, afin de faire de ce spectacle un moment de féerie. Car l'essentiel, c'est bien de faire rêver !

Pratique. Jusqu'au mardi 21 décembre, esplanade Saint-Gervais. 24 à 50 €. cirque-glace.com