Après un an de débats mouvementés, la fusion de Bois-Guillaume et Bihorel est devenue réalité au 1er janvier, comme l'avaient décidé en juillet les deux conseils municipaux, et ce malgré une majorité de "non" lors d'une consultation de la population quelques semaines plus tôt. Jusqu'en mars 2014, date des prochaines élections municipales, tous les élus municipaux se réuniront lors de conseils municipaux communs. Bois-Guillaume-Bihorel est née.