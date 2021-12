[Photos]. Miss France 2022, une soirée sous le signe des comédies musicales

Le Zenith de Caen était transformé, samedi 11 décembre, à l'occasion de l'élection de Miss France 2022. En hauteur, une vingtaine de cameramen harnachés et au sol, quelque 4 400 spectateurs, tous en habits de fête, enthousiastes et plein d'énergie pour soutenir leurs candidates.

Près de 4 400 spectateurs, venus de toute la France, étaient rassemblés au Zénith de Caen samedi 11 décembre 2021.

Pendant plus de quatre heures, les 29 candidates ont défilé et dansé sur des tableaux inspirés de comédies musicales populaires telles que La La Land, West Side Story ou encore Mary Poppins.

Les 29 prétendantes ont défilé sur la scène du Zénith de Caen.

Le tableau présentant les Miss défilant en tenues traditionnelles sur le thème Singing in the Rain avait été enregistré vendredi 10 décembre et n'était pas diffusé en direct.

Ahmed Sylla, humoriste et acteur, était membre du jury de l'élection de Miss France 2022.

Une cérémonie émouvante, au cours de laquelle Amandine Petit, Miss France 2021, a retrouvé son public normand. "Cette couronne, c'est grâce à vous", a confié la reine de beauté caennaise.

Amandine Petit, Miss France 2021, arrive sous les applaudissements de son public normand.

A l'occasion de cette soirée Malika Ménard, Miss France 2010, Cindy Fabre, Miss France 2005, et Martine Robine, Miss France 1984, toutes trois Normandes d'origine, étaient également présentes pour cette élection.

Malika Ménard, Miss France 2010, prend la pose avec des fans au Zénith de Caen.

L'election #MissFrance2022 a débuté à 21h05 au Zénith de #Caen ce samedi 11 décembre dans une ambiance exceptionnelle ! pic.twitter.com/JuCo0VHlxS — Tendance Ouest (@tendanceouest) December 11, 2021

