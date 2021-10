La nouvelle Coccinelle sait se démarquer

Ouvrant le bal des modèles néo-rétro dès 1998, la New Beetle réinterprétait la silhouette de la première Volkswagen. Sa relève, commercialisée sur l’Hexagone sous le nom de Coccinelle, se veut plus aguichante à l’égard de la gente masculine, grâce à des lignes plus tendues. Avec un habitacle – à 4 places - plus spacieux aux places arrière, d’où l’on accède assez facilement par l’unique porte latérale, façon coupé. Fermé par un vaste hayon pratique, le coffre a également été agrandi, se situant à mi-chemin entre la capacité de chargement d’une Polo et d’une Golf, avec banquette arrière rabattable 50/50.



D’office, la Coccinelle 2012 s’avère plus raffinée que son aînée dès la version de base, sans pour autant alourdir ses prix, à dotation comparable. On s’en persuade dès l’ouverture des portes par l’allure unique de la planche de bord, habillée de panneaux peints couleur caisse qui courent jusque sur les contre-portes. Et pour les fervents du passé, Volkswagen a prévu une finition intermédiaire Vintage qui cultive le look “collector”, avec des jantes alliage traitées façon années cinquante, imitant de gros enjoliveurs chromés. Mais la richesse d’équipement apparaît pleinement contemporaine, avec clim, capteur de pluie, ordinateur de bord avec grand écran central, etc.



VW entend aussi rouler sur les traces de la Mini en s’attachant à hisser la “Cox” au rang de voiture tendance, par des possibilités de personnalisation étendues, extérieur et intérieur. Enfin, cinq packs d’équipement, tous empilables, permettent d’obtenir, contre espèces sonnantes et trébuchantes, une auto quasi “premium”.

Au volant, la Coccinelle du XXIe siècle affiche un toucher de route bien à elle, caractérisé par une direction douce mais précise et consistante. Elle tient le pavé, y compris dans les virages humides, et l’essieu arrière dérive légèrement pour accompagner la courbe, sans contre-effet néfaste.



Prix : 7 versions essence de 16.990 € à 29.330 €. 2 versions diesel à 19.910 € et 22.310 €.