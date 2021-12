Caen. Fermeture des discothèques : "On profite de la dernière !"

La fête est finie. Pourtant, jeudi 9 décembre, rien n'arrêtait les étudiants caennais. Ni la pluie, ni le vent. C'était la dernière occasion pour aller danser. Les discothèques sont désormais fermées pour au moins quatre semaines, comme l'a annoncé Jean Castex lundi 6 décembre.

Une dernière danse

Devant la boîte de nuit Le 32 à Caen, de nombreux étudiants faisaient la queue pour aller s'amuser sur la piste de danse à l'image de Maël, 18 ans. "On préfère en profiter une dernière fois pour en garder de bons souvenirs." Habitué des soirées étudiantes du jeudi soir, il compte "faire la fête jusqu'à la fermeture" avec son ami Jérémy. Juste devant eux, un autre groupe d'étudiants patiente, masque sur le nez. "On avait prévu de sortir dès le lendemain des annonces. C'est embêtant de ne plus pouvoir aller en boîte mais il y a encore les bars qui sont ouverts", relativise Dorian. "On respecte le port du masque et les gestes barrières et on se fait encore avoir", regrette Maëlys qui insiste sur le fait que le pass sanitaire était obligatoire pour rentrer dans ces établissements.

Le gouvernement a également interdit de danser dans les bars et restaurants.