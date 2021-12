Orne. Covid-19 : les cantines scolaires doivent se réorganiser en urgence

La situation sanitaire liée à la Covid-19 a contraint le gouvernement à annoncer de nouvelles mesures, à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu le lundi 6 décembre.

Depuis le jeudi 9 décembre, le port du masque est redevenu obligatoire à l'école y compris dans la cour de récréation, qui a dû être sectorisée pour éviter les contacts. Et à partir du lundi 13 décembre, les restaurants scolaires devront avoir été réorganisés, pour éviter au maximum le brassage des écoliers. Dans l'Orne où le taux d'incidence frôle les 300 cas pour 100 000 habitants, le directeur académique est allé visiter l'école de Condé-sur-Sarthe, aux portes d'Alençon. Celle-ci comporte huit classes pour 176 élèves de maternelle et de primaire. Pour la première fois, deux cas avérés de Covid-19 y ont été détectés. À partir du lundi 13 décembre, la cantine va déménager de l'autre côté de la rue, dans la salle des fêtes de la commune. Pour éviter le mélange des enfants, chaque classe aura sa table et elles seront éloignées de deux mètres les unes des autres.