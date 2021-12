Caen. Nicolas Coursaget, roi des échecs, joue sur plusieurs tableaux

En cherchant vos cadeaux de Noël, vous êtes peut-être passé par la célèbre boutique de jeux Le Pion Magique, rue de Bras à Caen. Entre les cartes Pokémon, les Skyjo et les boîtes de jeu Trivial Pursuit, vous êtes peut-être tombés nez à nez avec Nicolas Coursaget. Il est le responsable du magasin depuis 17 ans.

Le Pion Magique, une véritable

institution caennaise

Cette boutique est la case départ de nombreux adeptes de jeux de société. Jean-Pierre Wadoux l'a créée il y a presque quarante ans. On y trouve plus de 4 000 références de jeux. Et pour conseiller, il faut être passionné. Comme Nicolas. Il a découvert les échecs à l'âge de 13 ans. "Mon papa jouait régulièrement aux échecs avec des amis. Mais au départ, je trouvais ça ennuyant, dit celui qui, à l'époque, préférait se défouler sur les terrains de sport. Ça ne bougeait pas assez pour moi." Finalement, après un essai au club d'échecs de Caen, "Caen-Alekhine", le minot, un peu rebelle sur les bords, a attrapé le virus. "Je jouais aux échecs sur le minitel", rembobine-t-il, sourire aux lèvres. Puis, il s'est acheté plusieurs livres pour apprendre à jouer avec les rois, dames et autres cavaliers. De là à en faire de la compétition et délaisser l'université. "Quand tu commences à comprendre, tu te prends au jeu", explique-t-il, sans mauvais jeux de mots. Au début, Nicolas ne gagne pas. "J'avais pris zéro point, je m'étais dit 'je vais revenir'." Au fur et à mesure, le Virois de naissance grappille les points et passe de tournois départementaux à régionaux, puis de tournois régionaux à internationaux. À 44 ans, celui qui définit désormais les échecs "comme un sport à part entière" a joué aux quatre coins de l'Europe.

Une partie d'échecs longue de 7 h 45

Aux Pays-Bas, en Lettonie, en Hongrie, en Espagne… jouer était devenu plus qu'un loisir. "Je faisais partie des cinq meilleurs joueurs de la région", dit l'ancien professeur d'échecs. Sa recette ? "J'aime les parties d'attaquants. Je regarde les grands joueurs mais aussi des problèmes d'échecs tous les jours", de là à imaginer quelques stratégies, comme Beth Harmon dans la série Le jeu de la dame.

Au Pion Magique, certains clients ont déjà tenté de se frotter au champion. Or, ils n'avaient pas encore pris la mesure de son niveau après trente ans d'expérience. Son plus beau souvenir ? "Une victoire après 7 h 45 de combat". Ce jour-là, un pion magique lui avait fait gagner la plus belle partie de sa vie. Cela méritait bien de crier un terrible Échec et mat !