Votre horoscope signe par signe du jeudi 9 décembre

Bélier

Amis Bélier, vous n'avez pas besoin de chercher de bonnes raisons pour vous faire plaisir. C'est normal.

Taureau

Levez le pied avant de basculer dans l'excès. Prenez le temps de souffler, cela vous permettra d'avoir le recul nécessaire

Gémeaux

Vous ferez preuve d'une belle confiance en vous et en vos capacités. N'en devenez pas arrogant !

Cancer

Que vous le vouliez ou non, vous allez être obligé de cultiver la patience et de vous imposer une discipline très stricte.

Lion

Mieux vaut patienter un peu et attendre une période plus favorable pour prendre des initiatives.

Vierge

Il est temps de donner une forme concrète à vos idées. Prenez le temps de nouer des contacts utiles à votre carrière.

Balance

Vous devez prendre le temps de vous détendre et de vous divertir. Vous ferez disparaître le stress en vous changeant les idées.

Scorpion

Vous aurez plus de temps à consacrer à votre moitié. La vie à deux sera très bien influencée.

Sagittaire

Votre vie sentimentale va évoluer, s'enrichir, surtout par l'apport de votre partenaire ou de votre entourage. Tout dépendra de votre état d'esprit.

Capricorne

Soyez à l'affût des bonnes affaires et des placements intéressants. Il s'en présentera beaucoup aujourd'hui.

Verseau

La voie sera libre pour mener à bien vos projets les plus ambitieux. Le courage ne vous manquera pas, et l'audace non plus.

Poissons

Amis Poissons , la patience n'est pas votre fort mais il faudra pourtant faire un effort pour ne pas gâcher vos chances.s