[Photos] Orne. Un château du XVIIe siècle ravagé par les flammes

Un incendie a ravagé le château d'Aunay-les-Bois, près d'Alençon, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 décembre. La bâtisse construite au XVIIe siècle sur les fondations d'un château du Moyen Âge, a été presque totalement ravagée par les flammes. Depuis 1 h 30 du matin, ce sont 80 pompiers qui luttent contre les flammes. L'un d'entre eux a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital d'Alençon.

La bâtisse a été la proie des flammes.

Les soldats du feu et les habitants de la commune attendent désormais la levée du jour pour connaître l'étendue réelle des dégâts. Le château qui appartient à la même famille depuis plus de 1 000 ans fêtait cette année les 50 ans du classement de ses façades et les toitures au titre des monuments historiques.

Les pompiers ont lutté toute la nuit pour sauver ce qui pouvait l'être à Aunay-les-Bois.