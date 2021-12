Seine-Maritime. Saisies records de stupéfiants sur le port du Havre

Alors qu'Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, était en visite au Havre lundi 6 décembre pour parler des douanes, une saisie de cocaïne venait d'être réalisée dans le port havrais. Samedi, les douaniers ont saisi 1,5 tonne de cocaïne dans un container en transit. La drogue n'était pas destinée au port du Havre et il n'y a pas eu d'interpellation. Le parquet de Lille a confirmé l'information en ce début de semaine, indiquant que "le parquet du Havre s'est dessaisi au profit de la Juridiction interrégionale spécialisée de Lille (JIRS)". Olivier Dussopt ne s'est pas exprimé sur cette affaire précisément, mais le ministre a indiqué que depuis le début de l'année, 8 tonnes de stupéfiants ont été saisies sur le port du Havre. C'est un record.

Plus de moyens de la douane

Le ministre des comptes publics a fait le déplacement en Normandie pour signer le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de la douane pour la période 2022-2025. Le budget de la douane sera en hausse, avec une enveloppe supplémentaire de 148 millions d'euros. Les effectifs seront également stables. Depuis cinq ans, 700 douaniers supplémentaires ont été recrutés, essentiellement pour faire face au Brexit. Au Havre, la douane compte 350 agents.

Une nouvelle plateforme numérique

Cette visite ministérielle a aussi été l'occasion de lancer officiellement la plateforme numérique France SESAME. Elle est en fait opérationnelle depuis le 17 novembre dernier. Elle est déployée sur les ports du Havre, de Marseille et de Dunkerque. Cet outil informatique permet aux entreprises, devant soumettre leurs marchandises aux contrôles vétérinaires avant import ou export, de réaliser leurs démarches administratives et douanières en ligne. Les entreprises peuvent ainsi suivre en temps réel l'avancement des formalités administratives, prendre des rendez-vous pour les contrôles et gérer leur dossier d'import en centralisant l'ensemble des documents nécessaires.