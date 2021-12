Buzz. Réunion d'anciens champions du monde 98 à Paris

Une Coupe du Monde, un Euro, 3 516 matchs, 450 sélections internationales, 601 buts, 13 championnats nationaux, trois Ligue des Champions, un Ballon d'Or. Voilà quelques chiffres cumulés présents sur la photo publiée par Youri Djorkaeff tôt ce mardi 7 décembre sur son compte Twitter. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain et de l'Inter Milan y est entouré de Zinédine Zidane, Franck Leboeuf, Alain Boghossian, Bixente Lizarazu et Fabien Barthez. Les anciens champions du monde 98 ont pu profiter d'une soirée ensemble à Paris et ont tenu à partager l'instant avec leurs fans. Le Snake a d'ailleurs légendé la photo d'un "Good Night Paris. Family", prouvant les liens forts entre les joueurs de France 98.