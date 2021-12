Seine-Maritime. Eau impropre à la consommation sur le secteur de Yerville

En raison des précipitations de ces derniers jours et d'un incident technique sur l'installation de production du Syndicat d'eau de la région de Yverville, l'eau du robinet distribuée à environ 11 000 habitants de 19 communes a connu une augmentation de sa turbidité.

Il est fortement conseillé de ne pas utiliser l'eau pour les usages alimentaires et le brossage des dents. Elle reste utilisable pour tous les autres usages (toilettes, douches, vaisselle et lavage du linge). Un service de distribution d'eau en bouteille est organisé dès ce mardi 7 décembre de 11 heures à 13 heures et de 17 heures à 19 heures. Ces distributions d'eau en bouteille ont lieu à la zone d'activité du bois de l'arc Nord à Yerville.

Les communes concernées pour le Syndicat d'eau de la région de Yerville sont :

● En totalité :

○ Ancretieville-Saint-Victor

○ Auzouville-l'Esneval

○ Bourdainville

○ Cideville

○ Criquetot-sur-Ouville

○ Ectot-l'Auber

○ Flamanville

○ Grémonville

○ Gueutteville

○ Hugleville-en-Caux

○ Motteville

○ Ouville-l'Abbaye

○ Saint-Martin-aux-Arbres

○ Saint-Ouen-du-Breuil

○ Saussay

○ Vibeuf

○ Yerville

● Partiellement :

○ Emanville (uniquement hameau des Epluques : route des Epluques / impasse des Primevères / impasse du Haut Plateau)

○ Limesy (hameau de Neufmesnil : rue des Jonquilles / rue du Neufmesnil et hameau Etennemare : rue du Château / route du Hable)