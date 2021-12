Musique. Ed Sheeran et Elton John réunis autour d'un piano rouge pour chanter Noël

Décembre s'ouvre et les chansons de Noël font invariablement leur retour dans les radios et, depuis quelques jours, un nouveau chant fait office d'incontournable. Ed Sheeran et Elton John souhaitent un joyeux Noël dans Merry Christmas.

Réunis autour d'un piano, rouge de circonstance, les deux Britanniques proposent un duo sur une musique féerique.

Reprenant également les codes de la saison avec second degré, ils enchaînent les incontournables de la fin d'année. Les pulls de Noël, les balades en calèche, la parodie d'un boys band ou encore les vacances au ski en famille.

En seulement quelques jours, le clip culmine déjà à plus de 11 millions de vues, et ce n'est que le début !