Miss France 2022. Youssra Askry : "Cette aventure a changé toute ma vie. C'est exceptionnel"

La Rouennaise Youssra Askry, élue Miss Normandie le samedi 23 octobre, représentera la région pour l'élection de Miss France 2022, samedi 11 décembre, au Zénith de Caen.

Comment vous sentez-vous

à quelques jours de l'élection ?

"Tout va très bien. J'ai hâte de rencontrer le public normand. Je suis remplie d'énergie. J'ai surtout hâte de faire briller ma région, la Normandie, le soir de l'élection."

Comment se déroule

votre séjour à Caen ?

"C'est très intensif. On a beaucoup de répétitions pour apprendre les chorégraphies le plus vite possible et mettre les choses en place. On se concentre sur tous les détails. Avec la délégation Miss France, nous nous rendons dans de nombreux restaurants caennais et c'est très agréable de faire découvrir notre gastronomie normande. L'ambiance est géniale et bon enfant."

Quelle cause soutiendrez-vous

si vous êtes élue Miss France ?

"Je n'ai pas envie de promouvoir une cause en particulier. Je préférerais m'investir dans différents projets et notamment valoriser le sport féminin, l'EPS dans les écoles ou encore le sport santé. Beaucoup de sujets me tiennent à cœur."

Que retiendrez-vous de

cette expérience ?

"C'est une expérience incroyable. J'ai tissé de forts liens avec les filles. C'est exceptionnel. Il y a un esprit d'équipe et beaucoup d'entraide. Je ne pensais pas que je grandirais autant à travers cette aventure. Que je gagne ou pas, je serai fière de mon parcours et de ce que j'aurais accompli. Je garderai ces souvenirs en moi pour toujours. ça a changé toute ma vie."