Football. Caen rentre d'Auxerre avec plein de regrets

À défaut d'être flamboyants, ils ont été généreux. Mais le samedi 4 décembre, les Caennais sont surtout frustrés de ne ramener qu'un point de leur déplacement à Auxerre (2-2), alors qu'ils ont évolué 35 minutes en supériorité numérique et qu'ils ont mené deux fois au score.

Le match

Avec le retour d'une défense à cinq, le SMC a subi le début de rencontre, à l'image d'un face à face sorti du pied par Riou devant Charbonnier (9e) ou de nombreuses relances envoyées aux quatre coins du terrain. C'est contre le cours du jeu et sur sa première action vraiment construite, avec beaucoup de précision, que Caen a trouvé la faille lorsque Chahiri a lancé Zady Sery sur la droite de la surface. Son centre puissant a été bien coupé de la tête par Mendy, qui s'est jeté aux 6m, pour ouvrir le score (1-0, 13e).

Bien organisés, Jessy Deminguet et ses coéquipiers se sont alors attachés à maîtriser les Auxerrois. Leur imprécision les a privés de bonnes opportunités de contre et ils en ont été punis juste avant la mi-temps, lorsque la frappe des 30m de Sakhi est allée fracasser le poteau avant de rebondir sur la tête de Riou et de rentrer tout en douceur dans le but (1-1, 45+1).

En deuxième période, la domination s'est inversée après l'expulsion directe de Pellenard, auteur d'un tacle par derrière très dangereux sur Medhi Chahiri, sorti sur civière (56e). Dominateurs mais peu tranchant, Caen a cru faire la différence définitivement à la 76e minute, quand Hugo Vandermersch a placé sa tête près de la lucarne de Léon, à la réception d'un très bau centre de Deminguet. Mais les hommes de Stéphane Moulin ont pris de plein fouet la furia auxerroise, récompensée très rapidement par un but de Jubal, à la réception d'un corner mal dégagé pour fusiller Riou à bout portant (2-2, 81e). Avec ce petit point pris quand les trois points semblaient accessibles, Caen reste dans le fond du classement, à la 17e place.

L'homme du match

Pour son deuxième match de Ligue 2 depuis son retour de blessure, Hugo Vandermersch a été à la pointe du combat, montrant de l'agressivité en défense et de l'envie pour se projeter vers l'avant, que ce soit pour centrer ou pour marquer son premier but en championnat. Un retour qui fait vraiment du bien au flanc droit du SMC !

La stat'

6. Le septième match sans victoire en championnat n'est pas flatteur mais les Malherbistes peuvent se satisfaire de poursuivre une belle série de maintenant six matches d'affilée sans perdre à l'extérieur. Une capacité à ramener des points qu'il faudrait maintenant faire fructifier à d'Ornano.

La feuille de match

Auxerre 0-1 Caen

6 366 spectateurs

Buts : Mendy (13e) et Vandermersch (76e) pour Caen, Riou (csc 45+1) et Jubal (81e)

Avertissements : Vandermersch (90+1) pour Caen

Exclusion : Pellenard (53e) pour Auxerre

SM Caen : Riou - Vandermersch, Traoré, Oniangué, Cissé, Abdi - Deminguet (cap.), Lepenant - Zady Sery, Mendy (Houtondji 79e), Chahiri (Da Costa 56e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

Le prochain rendez-vous

Pour essayer de renouer enfin avec la victoire, le samedi 11 décembre, Caen recevra Guingamp au stade d'Ornano, où il n'a plus gagné depuis fin août, contre Nancy (1-0).