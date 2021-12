Football. À Grenoble, Le Havre réussit son opération rachat

L'élimination en Coupe de France contre une National 3 ne sera pas oubliée tout de suite, mais les Havrais ont fait ce qu'il fallait pour commencer à se faire pardonner. Le vendredi 3 décembre, à Grenoble (2-1), le HAC a mis fin à une petite série de trois matches sans victoire pour se replacer dans la lutte pour le Top 5 et les play-offs.

Le match

En première période, les Ciel et Marine ont semblé aussi empruntés offensivement que lors de leurs dernières sorties. Les rares opportunités sont venues des coups de pied arrêtés de Quentin Cornette mais sans les coups d'éclat dont il s'est montré capable cette saison. Finalement, c'est un coup de pouce du destin, ou plutôt du bras d'un défenseur isérois, qui a permis aux Havrais d'obtenir un penalty. Titulaire et capitaine, Alexandre Bonnet a pris ses responsabilités pour donner l'avantage aux siens (1-0, 42e).

Malgré la sortie de Mayembo sur blessure, la défense havraise n'a pas vraiment été inquiétée par la suite mais les hommes de Paul Le Guen auraient pu se faire égaliser à tout instant. Finalement, c'est une belle demi-volée en première intention sortie du pied gauche d'Alioui qui a délivré les Havrais. Grenoble a bien réduit l'écart, par Henen, au bout du temps additionnel, mais trop tard pour empêcher les Havrais de ramener les trois points en Normandie.

L'homme du match

En l'absence de vrai numéro neuf (Thiaré et Boutaïb blessés, Ba incertain et laissé sur le banc), il fallait un leader et un patron pour mener le HAC. Capitaine exemplaire, Alexandre Bonnet a montré la voie aux siens en provoquant un penalty sur un de ses centres et en le transformant calmement. Utilisé avec parcimonie cette saison par Paul Le Guen, Bonnet a même joué 90 minutes au stade des Alpes, ne laissant sa place et son brassard qu'à l'entrée dans le temps additionnel. Un record pour lui cette saison.

Et le penalty transformé par Alexandre Bonnet !!



Notre capitaine inscrit son premier but de la saison le jour de son 451e match sous les couleurs Ciel&Marine (toutes compétitions confondues).



A la 42e, le HAC mène 1 à 0.

La stat'

6. Souvent critiqué pour son animation et son efficacité offensive, le HAC a effectivement des difficultés à marquer plusieurs buts par match cette saison. Précisément, à Grenoble, c'est la sixième fois en 17 matches de Ligue 2 qu'ils trouvent au moins deux fois le chemin des filets.

La feuille de match

Grenoble 1-2 Le Havre

4 085 spectateurs

Buts : Bonnet (pen 42e) et Alioui (87e) pour Le Havre, Henen (93e) pour Grenoble.

Avertissements : Lekhal (36e) et Sanganté (55e) pour Le Havre, Gaspar (41e) et Monfray (51e) pour Grenoble.

Le Havre : Fofana - Baldé, Mayembo (Wam 61e), Gibaud, Sanganté, Boura - Lekhal, Richardson - Cornette (Abdelli 75e), Bonnet (Mbemba 90e), Alioui (P-I. Ba 90e). Entraîneur : Paul Le Guen.

Le prochain rendez-vous

Les Havrais enchaineront avec un très gros morceau le samedi 11 décembre, avec la réception de l'AC Ajaccio. Une opposition toujours très tendue depuis le barrage litigieux en play-offs vers la Ligue 1, en 2018. En plus, les Corses, deuxièmes, sont des adversaires directs dans la course au podium.