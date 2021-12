Normandie. Ports et professionnels sous une même bannière au Nautic de Paris

Avec ses 200 000 visiteurs annuels, c'est un incontournable pour les constructeurs, équipementiers ou concessionnaires de bateaux de plaisance. Le salon Nautic de Paris ouvre ses portes samedi 4 décembre au parc des expositions de Versailles. Parmi les 750 exposants, onze port et sept entreprises de Normandie seront rassemblés sur un espace aux couleurs de la région.

Des pépites normandes

"Le nautisme représente 110 à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires", indique Laurent Gaudez, chef de projet pour Normandie Maritime, une structure qui coordonne la filière régionale de l'économie maritime et fluviale depuis 2017. "C'est surtout une filière d'excellence en termes de savoir-faire et d'export, avec des entreprises qui brillent dans leur domaine", poursuit le professionnel. Parmi elles, le chantier Allures Yachting, basé à Cherbourg (Manche), et sa "croissance à deux chiffres", ou le spécialiste des moteurs de yacht à chenilles, Iguana Yacht, basé à Mondeville (Calvados). Ce sont aussi les équipementiers Facnor, de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), et Karver, installé à Honfleur (Calvados), incontournables dans le domaine de la course au large.

Le secteur bénéficie d'une embellie post-crise. "On a l'impression qu'il y a un nouvel engouement du plaisancier pour la navigation, comme si les gens s'étaient rendu compte qu'ils n'ont qu'une vie", constate Laurent Gaudez. La reprise bénéficie à tous les segments : neuf et occasion, petits et grands bateaux, voiliers et bateaux à moteur. Comme d'autres secteurs, le nautisme est en revanche impacté par la pénurie de matières premières, les difficultés d'approvisionnement. "Sur certains chantiers, il y a un an d'attente." Le Nautic est cependant l'occasion de séduire les plaisanciers, notamment de la région parisienne.

"On rassemble des professionnels et des ports pour faire masse, sous les couleurs de la Normandie. Il le faut, car les Bretons font référence en matière de nautisme. C'est l'occasion de rappeler que la mer, c'est aussi la Normandie. Cherchez les grands ports en Bretagne : il n'y en a pas !", poursuit Laurent Gaudez.