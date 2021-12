Rouen. Des œuvres d'art aux enchères pour le Secours populaire

C'est une première pour le Secours populaire de Seine-Maritime. Vendredi 3 décembre, dès 17 heures, l'association organise une grande vente aux enchères "pop solidaire" au hangar 107 de Rouen.

Une idée qui germait depuis déjà plusieurs années et qui a été décalée à cause de la crise sanitaire. L'occasion aussi de faire légèrement évoluer le concept. Au lieu de proposer uniquement des objets divers et de décoration du Secours populaire, l'association a fait appel à des artistes. "On a pris contact avec des artistes locaux et ils se sont passé le mot, explique Émilie Lebigre, secrétaire générale du Secours populaire de Seine-Maritime. Au fil de l'eau, on a enlevé de la vente des objets de décoration et on a rajouté des œuvres d'artistes de plus en plus connus."

Plus de 70 artistes

Michel Bussi, auteur de best-seller, parraine l'événement. Lui-même propose une planche de BD dédicacé d'Un avion sans elle. Des artistes d'envergure nationale ont aussi fait don d'une œuvre, comme M. Chat, Daniel Authouart ou Dezache. Une guitare signée de -M- et customisée par Ozis est aussi mise en vente.

Localement aussi, de nombreux artistes ont joué le jeu, comme Ecloz, Bixhope art ou Prisme Art. Emma Poppy, illustratrice et peintre, propose aussi l'une de ses œuvres. "Moi aussi, j'ai eu des moments où financièrement, c'était pas ça. On peut tendre la main", explique-t-elle, prête à participer à de prochaines éditions. Même raisonnement pour Inkoj, connu à Rouen pour ses carreaux de ciment reproduits à même le sol dans la rue ou encore la Marianne masquée, graffée sur un mur et devenue symbolique. "Je peux me permettre d'offrir quelque chose qui va aider, donc je le fais, mais vraiment volontiers", explique-t-il. L'artiste propose justement cette Marianne masquée en tirage unique sur aluminium.

Quelques lots du Secours populaire sont aussi en vente, comme des montres à gousset ou encore le numéro 1 du magazine Hara Kiri de septembre 1960.

Le reportage de Tendance Ouest :

Des pères Noël verts pour aider le rouge

Le Secours populaire espère récolter entre 25 000 et 30 000 euros minimum avec cette vente aux enchères pour financer son opération père Noël vert. Elle permet de récolter des dons financiers, des jouets neufs et des produits de fête pour les plus démunis pour Noël.

Pratique. Vendredi 3 décembre, de 17 heures à 20 heures au hangar 107 de Rouen. Les lots sont visibles sur place de 10 heures à 17 heures. La vente est aussi accessible sur inscription sur le site interencheres.com.