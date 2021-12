Football. Contre Nancy, QRM doit repasser la marche avant

Le contexte

Après des débuts encourageants pour un promu, QRM est clairement en train de se rendre compte de la difficulté et de la densité de la Ligue 2. Malgré des parenthèses positives avec deux qualifications en Coupe de France, les Quevillo-Rouennais restent sur une série de cinq matchs sans victoire en championnat. Leur dernière sortie, à Nîmes, s'est soldée par une septième défaite cette saison (2-1). Au classement, cette perte de vitesse se traduit par une chute à la 17e place, seulement un point devant le barragiste, Dunkerque, à l'aube de cette 17e journée. Le besoin de points devient donc criant.

L'adversaire

Si QRM est sûrement à sa place au vu de ses moyens, Nancy est clairement la mauvaise surprise de cette première moitié de saison. Club historique disposant d'un bon public et renforcé par de très nombreuses recrues venant notamment d'un partenariat parfois décrié avec le club belge d'Ostende, l'ASNL est bon dernier de la classe, avec seulement deux victoires et 12 points engrangés. Mais attention aux Lorrains, qui se portent mieux, dans le jeu comme sur le plan comptable, depuis la reprise en main de l'équipe par Benoît Pedretti.

La stat'

7. C'est le nombre de fois que l'attaque de Quevilly Rouen Métropole est restée muette cette saison, ce qui représente presque la moitié de ses matchs disputés en Ligue 2. Contre la plus mauvaise défense du championnat (26 buts encaissés) et avec un petit regain de confiance acquis en coupe (victoire 5 à 0), Duckens Nazon et ses compères de l'attaque normande ont les cartes en main pour améliorer cette statistique.

L'homme à suivre

Avec ses 21 buts, une entente incroyable avec Ottman Dadoune sur le front de l'attaque et un titre honorifique de meilleur joueur de National, il est l'un des principaux artisans de la montée de QRM en Ligue 2. Mais vendredi 3 décembre, c'est bien avec le maillot de Nancy qu'Andrew Jung retrouvera Diochon. Hors de portée pour les finances normandes, le buteur a signé cet été à Ostende avant d'être prêté pour deux ans en Lorraine. Mais cette saison, l'ancien joueur de Châteauroux peine à prendre ses marques à l'échelon supérieur avec deux petits buts marqués.

Le groupe

Seulement privé d'Ottman Dadoune, pas encore apte, Bruno Irles dispose de la quasi-totalité de son groupe pour ce match.

Gardiens : Lemaître et Lejeune

Défenseurs : Cissokho, Padovani, Dekoke, Lambese, Belkorchia et Bansais

Milieux : Diaby, Sidibé, Gbelle, Boé-Kane, Sangaré

Attaquants : Jozefzoon, Nazon, Haddad, Ndilu, Bahassa et Zabou