Caen. Une opération de prévention dans les bars face au fléau du GHB

Au cours de la soirée du jeudi 2 décembre, un important dispositif de police a été déployé dans le centre-ville de Caen pour des opérations de contrôle et de prévention dans les bars, en présence du sous-préfet du Calvados, Julien Decré, et de plusieurs élus de la Ville de Caen.

Le phénomène rapporté par plusieurs femmes sur les réseaux sociaux, concernant l'introduction de drogues type GHB dans des consommations dans les bars de #Caen, est pris très au sérieux.

Julien DECRÉ, sous-préfet, supervise une opération de contrôle aux côtés de la @PoliceNat14. pic.twitter.com/BbilNcgLxY — Préfet du Calvados (@Prefet14) December 2, 2021

Cette opération avait pour but de contrôler les pass sanitaires (un client a été verbalisé) et de faire de la pédagogie sur les risques de l'introduction de drogues dans les verres. Quatre établissements caennais ont été ciblés : le Vertigo rue Ecuyère, le Che, les Sardines et L'Orient-Express. Face aux récentes plaintes sur les réseaux sociaux, la problématique du GHB a été particulièrement abordée.

Quatre plaintes déposées

Olivier Le Gouestre, de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), pointe notamment un "message de prévention à faire passer", alors que la substance en cause est difficile à détecter : "Le GHB est une substance rapidement indécelable." Quatre plaintes en lien avec le GHB ont par ailleurs été déposées depuis les quinze derniers jours.

Les policiers conseillent "de ne pas repartir seul lorsqu'on n'est pas en état, rester groupés, ne pas accepter de verre d'autres personnes inconnues". Le sous-préfet encourage à "prévenir les forces de l'ordre et prévenir les secours, rapidement au moindre doute".

Les policiers ont aussi rappelé aux clients les bonnes pratiques afin de réduire le risque de consommation de drogues à leur insu. - Mathieu Marie

Des flyers ont aussi été distribués aux clients et aux responsables de bars par la police, afin de leur rappeler les bonnes pratiques face à ce fléau.