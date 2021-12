Ifs. Comment bien choisir son sapin de Noël ?

"C'est avant tout une question de goût", s'amuse Sébastien Lair, propriétaire de la Ferme des Ifs, installé depuis 30 ans aux portes de Caen. Cette entreprise familiale propose des sapins produits en Normandie. A plus d'une vingtaine de jours de Noël, c'est la ruée pour s'acheter le plus bel arbre. "Les clients le choisissent de plus en plus tôt, on doit s'adapter à la demande. On a ouvert le 27 novembre", poursuit l'exploitant.

Trois variétés de sapin sont proposés à la vente : l'épicéa, le sapin Nordmann, un arbre à aiguilles plates qui ne piquent pas, et le Pungins, un arbre montagnard aux reflets bleutés, très odorant et aux aiguilles piquantes. "Les clients doivent choisir en fonction de la configuration de leur maison, selon la façon dont ils chauffent leurs pièces. Ensuite, tout est une question de coup de cœur", détaille Sébastien Lair.

Comptez une quinzaines d'euros pour un épicea et jusqu'à 25 euros pour un sapin Nordmann. "Il coûte plus cher puisqu'il pousse plus lentement", explique-t-il. Des sapins, il y en a de toutes les tailles. " De 1 mètre à 6 mètres", ajoute le propriétaire.

Depuis cette année, la Ferme des Ifs a déménagé. "Pendant près de 30 ans, nous étions près de l'église, dans le bourg d'Ifs. Désormais, nous sommes au milieu de la plaine, dans un grand hangar vert", précise Sébastien Lair.