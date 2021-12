Normandie. Découvrez où ont lieu les marchés de Noël dans la région

Vendredi 3 décembre, l'essentiel des marchés de Noël va ouvrir dans la région ! Des stands en tout genre sont prévus avec des ventes artisanales et locales. Mais d'autres événements comme des concerts, animations musicales, ateliers découvertes et gastronomiques se tiendront également. Et sur certains marchés, le père Noël fera même une apparition !

Département par département, vous pouvez découvrir les communes qui organisent des marchés avec toutes les informations nécessaires (dates, horaires et événements).

Manche

À Saint-Lô, le marché de Noël a lieu du vendredi 3 au mercredi 29 décembre, place du Général de Gaulle (devant la mairie). Lundi de 14 heures à 19 heures, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11 heures à 19 heures (fermeture à 22 heures le 23 décembre et à 18 heures le 24 décembre), samedi de 8 h 30 à 19 heures et dimanche de 11 h 30 à 19 heures. Les samedi 4 et dimanche 5 décembre, un marché est aussi organisé par le Comité des fêtes et l'Office de la vie associative au Haras national.

Calvados

À Caen, le marché de Noël a lieu du 26 novembre au 31 décembre, place de la République, boulevard Maréchal Leclerc et place du Théâtre. Lundi de 14 heures à 19 h 30, mardi, mercredi et jeudi de 11 h 30 à 19 h 30, vendredi et samedi de 11 heures à 21 heures (22 heures pour la restauration), dimanche de 11 h 30 à 19 h 30. Fermeture le samedi 25 décembre.

Orne

À Alençon, le marché se tient les vendredi 10, samedi 11, dimanche 12, puis du 17 au 24 décembre (nocturne le 17 jusqu'à 22 heures), place la Magdeleine, Grande rue, rue aux Sieurs et au Halle au Blé.

Seine-Maritime

À Rouen, le marché se tient jusqu'au dimanche 26 novembre (fermeture le 25), place de la cathédrale et place de la Calende.

Au Havre, une quinzaine de chalets avec grande roue et carrousel est installée sur le parvis de l'hôtel de ville, jusqu'au 2 janvier. Le samedi 4 décembre (10 heures-19 heures), rue de Paris, un marché artisanal est proposé par les commerçants de Notre Dame entre 17 heures et 18 heures : déambulation d'échassiers lumineux et mascottes de la compagnie "Mine de Rien". Le même week-end, les 4 et 5 décembre, l'association Clown'hôp organise son marché, au Muma : atelier bois, céramique, crèches, cadeaux naissance, mode et accessoires, bijoux et alimentation. Enfin, le samedi 18 décembre, Normandie Métiers d'Art organise un marché avec exposants au Magic Mirrors.

