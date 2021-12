Hockey. Coupe de France : les Dragons de Rouen s'arrêtent en quarts de finale

Il est toujours difficile de jouer sur tous les tableaux. Les Dragons de Rouen s'en sont souvenu le mercredi 1er décembre, sur la glace des Boxers de Bordeaux, lors de leur quart de finale de Coupe de France, calé la même semaine que deux rencontres de championnat et à moins d'une semaine d'une rencontre majeure de Champions hockey league.

Abnégation et frustration

Malgré un beau sursaut, les Rouennais se sont inclinés 4 à 3 après les prolongations et s'arrêtent ici sur la route de Bercy. À Mériadeck, les Dragons ont surtout payé un début de match poussif. Opportunistes, les Bordelais ont su en profiter pour rentrer au vestiaire après le premier tiers avec un avantage de 3 à 1. Après un deuxième tiers sans but, les Rouennais ont su trouver les ressources pour accélérer et égaliser, grâce à deux buts de Gilbert et Guimond (3-3). C'est donc en prolongations, avec la règle de la mort subite, que Bordeaux est parvenu à marquer et sceller le sort de cette rencontre (4-3).

Le RHE est donc éliminé d'une compétition qu'il n'a plus remporté depuis 2016.