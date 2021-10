Marche nordique : la marche à quatre pattes

Ce sport d’endurance au grand air “donne la pêche pour la suite de la journée”, indique Franky Batelier, entraîneur fédéral de marche nordique, à la Maison Médicale du Sport de Rouen. La marche nordique, ou marche à quatre pattes, sollicite 80 % des muscles du corps. Elle muscle les bras, les abdominaux, avec tout un travail de synchronisation et de rotation épaules/ bassin. L’emploi des bâtons force le marcheur à faire de grands pas. Elle contribue au renforcement osseux et musculaire et est particulièrement adaptée aux seniors.

Pratique. Association sportive Team Espace Running, Maison Médicale du Sport, Rouen, tél. 02 32 18 88 08 ; Entente Athlétique du Plateau Est, Franqueville Saint-Pierre, tél. 06 75 50 82 54 ; Stade Sottevillais 76, tél. 02 35 62 06 79.