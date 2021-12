Hérouville-Saint-Clair. Festival Beauregard : huit nouveaux noms dévoilés

Qui va rejoindre DJ Snake, Jungle, Liam Gallagher, Madness, Muse, Orelsan, PNL, Skunk Anansie, Sum 41 au casting de cette 14e édition du festival Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair en juillet prochain ? Mercredi 1er décembre, les organisateurs ont annoncé huit nouveaux noms.

Jeudi 7 juillet, s'ajoutent donc le duo électro Dirtyphonics ainsi que la chanteuse Clara Luciani. Le vendredi 8 juillet, en plus de Jungle et Liam Gallagher, Frank Carter & The Rattlesnakes viendront aussi sur scène, ainsi que Ninho, étoile montante du rap. Samedi 9 juillet, le groupe Metronomy et Juliette Armanet viennent compléter le tableau avec Orelsan. Enfin, dimanche 10 juillet, place à Matthieu Chedid, dit -M-, et le brillant DJ Martin Solveig.