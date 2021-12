Argentan. Cluster au centre de détention : personnel et détenus testés

La cinquième vague de la pandémie de Covid-19 est lancée. La préfecture de l'Orne a indiqué mercredi 1er décembre que l'on dénombre vingt clusters dans ce département. Le plus important se trouve au centre de détention d'Argentan-Coulandon, où une nouvelle campagne de tests a débuté : "Mercredi 1er et jeudi 2 décembre pour les six cents détenus. Vendredi 3, pour le personnel", précise Anne-Sophie Cortinovis, de la cellule communication de l'administration pénitentiaire. Lors d'un premier test, soixante-deux détenus et une dizaine de surveillants ont été testés positifs. Aucun hospitalisé chez les détenus, dont les positifs à la Covid-19 sont placés à l'isolement dans leur cellule sans pouvoir participer aux activités, ni recevoir de visite.