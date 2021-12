Tendance Confidences. Produits monastiques et santons, avec Théophane Leroux et Fabienne Pardi

Théophane Leroux est journaliste au magazine Famille Chrétienne, mais aussi auteur de deux livres : l'un sur Georges Brassens, l'autre est un guide sur des produits monastiques, co-écrit avec Bénédicte de Saint-Germain. Entre le spirituel et le spiritueux, il est bon de trouver un bon dosage !

Fabienne Pardi, quant à elle, nous conduit à Aubagne, en Provence, avec son accent et sa passion, celle de fabriquer des santons, appelés aussi petits saints. Maître artisan Santonniers de père en fille depuis 1949 à Saint-Cyr-sur-Mer. Fabienne Pardi "n'utilise que de la terre et ses mains pour créer et donner vie à tous ces petits personnages qui viendront agrémenter les crèches de fin d'année".

Ils sont tous deux les invités de Tendance Confidences dimanche 5 décembre.