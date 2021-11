Seine-Maritime. Présidentielle 2022 : le congrès des Républicains attire des adhérents

C'est cette semaine que les adhérents des Républicains (LR) désignent leur candidat pour l'élection présidentielle. Ils votent à partir du mercredi 1er décembre à 8 heures jusqu'au jeudi 2 décembre à 14 heures pour le premier tour. S'il y a un deuxième tour, il se tiendra du vendredi 3 à 8 heures au samedi 4 à 14 heures.

Les militants devront choisir entre Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Éric Ciotti.

1 600 adhérents en Seine-Maritime

Après une longue campagne et de nombreux débats télévisés, le congrès a en tout cas attiré des adhérents. "On est passé de 80 00 adhérents à 140 000 adhérents", explique Jonas Haddad, président des LR en Seine-Maritime, en prenant le temps entre l'annonce du congrès fermé et celui du début du vote. En Seine-Maritime, le nombre d'adhérents est passé de presque 1 000 à 1 600 à l'heure actuelle.

"L'adhésion est à 30 euros. On nous disait que les gens n'étaient plus intéressés par la politique, mais on voit que les gens ne sont pas gênés pour prendre leur carte et donner leur avis", estime le responsable qui, au-delà de l'apport financier, espère pouvoir capitaliser sur cette base de militants pour la campagne qui s'annonce. "Le pays n'a jamais été autant à droite. Les gens réclament plus de sécurité dans la rue et plus de liberté pour ceux qui veulent créer des richesses et qui ont envie de travailler."