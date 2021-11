Seine-Maritime. Mort de l'ancien sénateur Charles Revet

Charles Revet s'est éteint, mardi 30 novembre dans la matinée, à l'âge de 84 ans. Cet agriculteur de profession était né le 9 novembre 1937 à Turretot, au cœur du pays de Caux. Durant toute sa vie politique, il a fait de la défense de la ruralité son combat. Il aura eu différentes étiquettes politiques durant sa carrière, UDF, UMP et LR. Charles Revet s'est engagé dans la vie publique en 1965, en devenant maire de sa commune, Turretot. Il le restera jusqu'en 2001. Charles Revet a monté également les échelons de la politique nationale, comme député en 1977 et sénateur à partir de 1995. Au niveau local, l'homme présidera la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval de 2001 à 2014. Il est aussi devenu très tôt conseil général, élu du canton de Criquetot-l'Esneval en 1973. Il sera réélu sans discontinuer jusqu'en 2011. Au Département, Charles Revet sera d'abord vice-président chargé des relations extérieures et communications (de 1982 à 1992). Il sera élu à la tête du Conseil général en 1993, fonction qu'il assumera jusqu'en 2004 (remplacé par Pascal Martin). En 2019, Charles Revet fait le choix de se retirer de la vie politique en quittant son mandat de sénateur. Il avait toutefois conservé la présidence du conseil d'administration de l'EHPAD de la Pommeraie à Criquetot-l'Esneval.