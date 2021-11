Alençon. Pas de ruée sur les jouets malgré la potentielle pénurie de matériaux

Pénurie de bois, PVC, ferraille, aluminium, carton et difficultés de livraison, malgré la crainte de voir des rayons sans jouets, il n'y a pas eu de ruée vers les cadeaux de Noël en novembre. Dans la rue du Pont-Neuf d'Alençon, le magasin de jouets Pinocchio a encore du stock.

"Cette année, les clients n'ont, en grande partie, pas changé leurs habitudes", explique le responsable Érick Dadat, avant d'ajouter : "Les ventes pour les fêtes de fin d'année ont commencé une semaine avant." Habituellement, dans la boutique, la saison de Noël démarre aux vacances de la Toussaint. Toutefois, le gérant le sait : "Avec une consommation en hausse et une production en baisse, il va y avoir des produits dont on va manquer." La pénurie de matériaux et les problèmes de livraison poussent le gérant à être vigilant auprès de ses clients. "Ils peuvent m'appeler pour que je les oriente en fonction des disponibilités." Cette année, ce sont les jeux de société qui ont du succès. Mais pas d'inquiétude, Érick s'affaire à ce que tout le monde puisse en avoir sous le sapin.