Ouistreham. Miss France : activité char à voile pour les candidates

Activité sportive pour les 29 prétendantes à la couronne de Miss France ce lundi 29 novembre. Les candidates ont fait du char à voile, proposé par le club Océan, sur la plage de Ouistreham. D'abord la première moitié du groupe, puis la seconde.

Quelques curieux se sont arrêtés afin de voir les miss manier leur véhicule à trois roues. "Moi, j'adore, sans forcément les rencontrer, voir des célébrités ! J'adore, je suis euphorique", s'exclame Juliette, venue avec sa copine. Certaines connaissent bien une célébrité en particulier : Amandine Petit, Miss France 2021, et pour cause, ce sont ses tantes. "On profite du fait qu'elle soit en Normandie pour la suivre", indique Nadine. "On veut voir qui va lui prendre la place !", sourit Michelle.

Mardi 30 novembre, les Miss essaieront leurs tenues.