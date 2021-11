Cherbourg-en-Cotentin. La députée Sonia Krimi candidate à un second mandat

La députée de la 4e circonscription de la Manche Sonia Krimi a annoncé lundi 29 novembre, dans sa permanence à Cherbourg, se présenter aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022, qu'Emmanuel Macron soit réélu ou non comme président de la République.

Parmi ses combats, "rapprocher la vie de tous les jours de la politique" : "Pourquoi on autorise des élus locaux à cumuler six ou sept mandats, alors qu'on n'autorise pas Madame et Monsieur Tout-le-monde à cumuler six ou sept jobs et à toucher six ou sept salaires ? Je ne considère pas être la meilleure, mais je suis différente de toutes ces femmes et ces hommes qui sont des professionnels de la politique et qui ont oublié ce que veut dire la vie des gens", a déclaré celle qui a été élue en juin 2017 sous l'étiquette de la majorité présidentielle, face à Blaise Mistler, candidat investi officiellement par LREM.

La santé, un enjeu prioritaire

Sonia Krimi a aussi affirmé vouloir faire de la santé sa priorité : "On vient tellement de loin sur la valorisation des salaires, sur l'organisation de notre système de santé."

"On a des milliers de personnes qui sont en souffrance et qui n'arrivent pas à trouver de dentistes, d'ophtalmos, et même des médecins référents", poursuit-elle. La députée s'est notamment félicitée d'avoir contribué à l'ouverture d'un plateau de coronarographie, en novembre, à l'hôpital de Cherbourg.