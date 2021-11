Alençon. Arnaque : des jeunes vendent des produits au nom de la Mission locale

La Mission locale, organisme qui s'occupe de l'emploi des jeunes à Alençon, alerte sur deux jeunes femmes et un garçon qui réalisent actuellement du porte à porte dans les rues d'Alençon et de Saint-Paterne (Sarthe) pour vendre divers produits, comme des éponges, des masques, du gel hydroalcoolique, "au profit de la Mission locale d'Alençon". La Mission Locale ne les a cependant jamais mandatés, il s'agit d'une arnaque. "La Mission locale est une association à but non lucratif. Nous n'effectuons jamais de démarchage et ne sommes pas autorisés à vendre. Il s'agit là d'une extorsion d'identité d'une personne physique ou morale dans un but commercial et ces ventes ne sont absolument pas légales", précise l'organisme.