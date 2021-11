Buzz. Les Français ont désigné leurs cadeaux préférés pour Noël

Alors que Noël approche, une récente étude YouGov a révélé le classement des cadeaux préférés des Français et, en ces temps parfois compliqués, l'argent et les chèques cadeaux vous permettront de ne pas faire de flop sous le sapin !

Les femmes ont avoué espérer un parfum (31 %), un voyage (30 %) et de l'argent (25 %). L'argent est aussi le cadeau le plus attendu par les hommes (32 %), devant un produit high-tech (21 %) et un voyage (18 %).

Chez les 18-24 ans et 25-34 ans, l'argent truste aussi la première place (respectivement 53 % et 39 %), tandis que chez les séniors, la carte-cadeau ravira 21 % des sondés.

Le père Noël est maintenant prévenu !