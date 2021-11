Notre-Dame-de-Courson. Accident de la route : deux personnes évacuées en état d'urgence absolue

Il était un peu plus de 6 h du matin, le dimanche 28 novembre, lorsqu'un accident est survenu sur les routes du Calvados, à Notre-Dame-de-Courson. C'est une voiture et un poids-lourd transportant du lait qui se sont percutés. Le conducteur du camion était indemne mais le bilan est beaucoup plus grave chez les passagers de la voiture.

Trois blessés dont deux graves

Deux d'entre eux étaient bloqués à l'arrivée des secours et ont dû être désincarcérés par les pompiers. Au final, deux hommes de 23 et de 25 ans se trouvaient en état d'urgence absolue au moment de leur transfert vers l'hôpital de Caen. Le troisième passager, plus légèrement touché, a été conduit à l'hôpital de Lisieux. Cette intervention a mobilisé de gros moyens, dont l'hélicoptère Dragon 76.