Caen. Au bout des prolongations, les Drakkars font tomber le leader Brestois

Passée la défaite à Mont-Blanc (4-1), les joueurs de Luc Chauvel jouaient le leader du championnat, Brest. Après être revenus au score dans la dernière période, les Caennais ont fait la différence dans les derniers instants de la prolongation (3-2).

Le match

Tout a pourtant mal commencé pour les Drakkars, qui ont encaissé un but d'entrée par Siegfriedt (0-1, 1'). Mais les locaux ont rapidement égalisé sur supériorité, par Jaroslav Prosvic (1-1, 4'). Pourtant dominateur, le HCC s'est de nouveau fait surprendre par Blaha, qui a redonné l'avantage aux Albatros dans cette première période (1-2, 13' et 20').

De manière plus modérée, les Caennais ont continué à dominer la rencontre, sans pour autant revenir au score (1-2, 40'). Mais dans la troisième période, André Ménard a trouvé la faille, sur un service de Chamberland (2-2, 49'). Pour autant, une prolongation a été nécessaire pour départager les deux équipes (2-2, 60'). Cette prolongation a longtemps été stérile mais à 10 secondes du terme, André Ménard a réussi à faire de nouveau céder Blazek, sur un nouveau service de Felix Chamberland (3-2, 65').

Le joueur du match : André Ménard

Ce samedi soir, le capitaine Franco-Américain (en l'absence de Pierre-Antoine Devin) a été déterminant dans la victoire de son équipe, en égalisant au cours de la dernière période et en permettant ainsi à Caen de jouer la prolongation. Mais juste avant les tirs au but, il a finalement libéré le HCC, grâce à un but à une poignée de secondes de la sirène.

La stat' : 4

Sur les sept victoires obtenues en neuf matchs des Caennais cette saison, quatre de ces succès ont dû passer par des prolongations, abandonnant au passage de précieux points en route.

La fiche

Caen - Brest : 3-2 (1-2, 0-0, 1-0. Prl.: 1-0). 1 300 spectateurs.

Caen : Buts : J.Prosvic (3'51, ass. K.Lorcher et K.Tassery, supériorité numérique), A.Menard (48'40, ass. F.Chamberland et K.Lorcher), A.Menard (64'50, ass. F.Chamberland et J.Janil). Pénalités : 8'. Entraineur : Luc Chauvel.

Brest : Buts : N.Siegfriedt (0'50, ass. F.Drolet et D.Motreff), L.Blaha (12'47, ass. G.Avenel et M.Tremblay). Pénalités : 22'. Entraineur : Claude Deveze.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars iront défier Épinal, auteur d'un bon début de saison, le vendredi 3 décembre à 20h15.