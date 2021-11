Manche. Jeunes Agriculteurs en colère : du fumier déversé devant la préfecture

Ils avaient déjà manifesté jeudi 18 novembre. Les Jeunes Agriculteurs de la Manche ont récidivé jeudi 25 novembre, une semaine après. Des délégations d'agriculteurs sont allées déverser fumier, pneus et autres déchets devant les grilles de la préfecture de la Manche à Saint-Lô et devant celles des sous-préfectures d'Avranches, Coutances et Cherbourg.

Les stigmates de cette soirée de mobilisation étaient encore bien présents vendredi 26 novembre, au matin.

Ils étaient une centaine à se mobiliser pour dénoncer pêle-mêle, "l'augmentation des charges et des contraintes de l'État français, des contrôles excessifs et même le retour des étourneaux et avec eux un risque sanitaire". Autant de problématiques synonymes de "mort de l'élevage" selon le syndicat qui réclame des réponses adaptées et des engagements sur le long terme.