[Vidéo] Calvados. Plus de 200 pères Noël automates à découvrir

Père Noël chanteur, qui fait des pompes, dans un avion, ou aux toilettes… Marie-Christine Peffer est une passionnée des fêtes de fin d'année. Elle a dans sa collection, à Graye-sur-Mer, 209 pères Noël automates, chacun plus original que les autres.

Pour partager sa passion, elle organise, samedi 27 et dimanche 28 novembre, un week-end portes ouvertes chez elle, afin de faire découvrir au plus grand nombre ce monde féerique. "J'adore Noël ! J'aime voir le regard des enfants émerveillés. Il y aura des stands avec des jeux et l'arrivée du père Noël en traîneau. Je peux même vous garantir qu'il y aura de la neige", souris la passionnée.

Les curieux auront la possibilité de voir ce musée dédié aux pères Noël automates. "Les autres années, plus de 500 personnes venaient dans le week-end, et parfois de Cherbourg ou Rennes. Je ne suis pas la seule à adorer cette période !"