Alençon. Une nouvelle passerelle permet de franchir la rivière Sarthe

Une nouvelle passerelle pour piétons et vélos a été posée mercredi 24 novembre après-midi, entre Alençon et Saint-Germain-du-Corbéis, pour traverser la rivière Sarthe.

Les travaux étaient en cours depuis le mois d'août. Long de trente-deux mètres et large de trois, cet équipement pour piétons et cyclistes facilite les trajets entre l'arboretum du boulevard Koutiala, parc public situé à Alençon, et les cheminements doux des parcs de bord de Sarthe, qui longent la rivière sur la commune de Saint-Germain-du-Corbéis.

Cette passerelle repose sur des caissons flottants, afin de s'adapter à la montée des eaux lors des éventuels épisodes de crues.