Le Havre. Appel à candidatures, il manque des guides touristiques

Il manque des guides touristiques sur la communauté urbaine du Havre. Le Havre Etretat Normandie Tourisme constate que, comme dans de nombreux autres secteurs, la crise sanitaire a eu un fort impact sur les métiers du tourisme et a entraîné l'abandon de certaines professions au profit d'autres. "De plus, certains de nos guides ont quitté la région pour des raisons personnelles et familiales." L'office de tourisme lance donc un recrutement via un appel à candidatures suivi d'une formation, afin de pouvoir faire face aux demandes liées à la prochaine saison. Pour postuler, il faut être passionné par l'histoire ou l'architecture locale, être bilingue voire trilingue et aimer le contact avec le public.

Pour candidater, envoyez une lettre de motivation accompagnée d'un CV à l'adresse mail : alois.hoch@lehavre-etretat-tourisme.com (avant le 3 décembre 2021).