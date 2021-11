Normandie. Neige et vent au programme pour la fin novembre

La météo devrait être perturbée pour le dernier week-end de novembre en Normandie. Le vent devrait dépasser les 100 km/h en rafale en fin de nuit et en matinée, samedi 27 novembre. Les caps exposés de la Manche et du Calvados seront les plus touchés, mais les terres ne seront pas en reste, avec des rafales pouvant avoisiner les 90 km/h. Le vent restera soutenu pendant tout le week-end. Venu du nord, il apportera de la fraîcheur. Le thermomètre ne devrait pas afficher plus de 8 °C en journée, samedi 27 novembre. Il devrait aussi amener son lot de précipitations et sans doute un peu de neige la nuit suivante, dans le secteur d'Argentan. Les flocons pourraient même se généraliser à tout le département de l'Orne en matinée du dimanche.

• Lire aussi. Normandie. De la neige attendue en fin de semaine dans plusieurs départements