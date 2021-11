Cyclisme sur route. Le sud-Manche veut les championnats de France

Les élus de l'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie ont validé, mercredi 24 novembre, la candidature de leur territoire à l'organisation des championnats de France de cyclisme sur route. Une compétition qui n'a jamais visité la Manche et qui n'a plus mis les pieds en Normandie depuis près de 60 ans (la dernière fois à Rouen en 1963). Cette candidature pour "2023 ou 2024", portée par plusieurs élus passionnés de la petite reine, devait être déposée avant le 30 novembre à la Fédération française de cyclisme.

"Une visite sur le terrain aura lieu le 15 décembre, pour vérifier la pertinence de nos circuits, et la réponse devrait être délivrée par la FFC le 8 janvier", précise le président de l'agglomération David Nicolas. . Si les candidatures sont déjà nombreuses pour la première des deux échéances, le maire d'Avranches semble plus optimiste pour la seconde : "A priori, on a plus de chance pour 2024. Ce serait bien car ce sera l'année des Jeux Olympiques de Paris et du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie."