Hockey (CHL). Héroïques, les Dragons de Rouen passent en quarts de finale !

Il fallait bien un scenario épique, pour marquer en beauté un moment clé de l'histoire récente des Dragons de Rouen. Mercredi 24 novembre, au bout d'un match à rebondissements, les protégés de Fabrice Lhenry sont allés arracher une qualification historique en quart de finale de la Champions Hockey League, la grande coupe d'Europe des clubs, malgré une défaite 3-1 sur la glace de Salzbourg.

Rouen n'a pas baissé la tête

En Autriche, le fil de la soirée a pourtant semblé leur échapper pendant un temps. La qualification se jouant au cumul des buts inscrits sur les deux matchs aller et retour, leur avantage de 3-0 pris la semaine dernière avait déjà en partie fondu à la fin du premier tiers-temps, sur un but de Raffl (1-0).

Même déroulé dans la deuxième période, avec un second but de ce même Raffl pour ramener les Autrichiens à un but d'arracher une prolongation. C'était chose faite à la moitié de la dernière période de jeu, sur un but de Järvinen qui ramenait les deux équipes à égalité à dix minutes de la fin du match (3-0).

À ce stade, les Dragons auraient pu baisser la tête mais ils ont, au contraire, poursuivi le combat et en ont été récompensés par un but de Dylan Yeo, à moins de cinq minutes de la fin du match. Malgré ce revers, Rouen tient donc une qualification historique pour un club français en quarts de finale de CHL. Les Dragons y affronteront les Finlandais de Tappara.