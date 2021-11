Paris. Edouard Bureau, un cri dans la Grande Vallée

La plume d'Edouard Bureau est poétique et foncièrement romanesque. L'ombre de géants comme Saint-Exupéry, Bernanos ou Kessel plane sur le roman initiatique de cet auteur attaché à la beauté de la nature et aux âmes qui la contemplent. Les animaux y parlent et les bergers y font de la résistance contre l'industrialisation de leur village.

Un combat pour la beauté

Dans "la Grande Vallée ", Edouard Bureau nous invite à reconquérir le silence et à nourrir une vie intérieure intense. Arno, jeune berger contemplatif dont il fait son personnage principal, ne fait pas une leçon de morale, il écoute son cœur. Il lutte contre la mort des étoiles et des chansons. A contre-courant, il se bat contre la machine infernale de la modernité qui parfois transforme nos vies en esclavage. Le roman d'Edouard Bureau est une réflexion profonde sur la contemplation, le travail, la vie en société, le temps, la modernité, la liberté et le matérialisme. L'espérance qu'existe un monde meilleur nous tient en haleine jusqu'à la dernière page.

Edouard Bureau est l'invité du podcast de Tendance Ouest "Des bouquins dans les poches" :

"La Grande Vallée", Le Cherche-Midi, 448 p., 20 euros