Cherbourg-en-Cotentin. Une femme et trois enfants évacués après un incendie d'appartement

Un incendie s'est déclaré, peu avant 21 heures, mardi 23 novembre, dans un appartement de La Glacerie. Le feu a été rapidement maîtrisé par la petite vingtaine de soldats du feu dépêchés sur place, mais les habitants devront être relogés. La locataire de l'appartement et son fils de 11 ans ont dû être pris en charge par les pompiers pour des examens, tout comme deux fillettes de 6 et 7 ans résidant dans l'appartement du dessus, sorties de l'immeuble grâce à une échelle. La plus âgée a d'ailleurs dû être transportée à l'hôpital de Cherbourg après avoir inhalé de la fumée.

Deux heures après le début de l'intervention, les voisins ont pu regagner leurs logements. Les locataires quant à eux seront relogés par la famille.